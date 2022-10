Die Limonade von Creator Emir Bayrak gibt es in drei Sorten exklusiv bei Kaufland

Der Markt für Influencer-Softdrinks scheint trotz diverser Produkte in den Supermarkt-Regalen noch nicht erschöpft. Denn was Deutschrap-Stars wie Shirin David, Capital Bra und Katja Krasavice vormachten, haben auch Creator als lukrative weitere Einnahmequelle für sich entdeckt. Einer von ihnen ist, der einen Exklusivdeal mit Kaufland geschlossen und dieser Tage seine selbst kreierte Limonade in den Filialen gelauncht hat.