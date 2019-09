ING #dukannst Brand Spot

ING #dukannst Dirk Nowitzkis Manifest

Die Kampagne steht unter dem Motto #dukannst und soll die Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes ermutigen. Sie sollen Neues ausprobieren, sich etwas trauen, Dinge hinterfragen, erklärt ING-Marketingleiterin. Als Verkünder dieser Botschaft haben das Unternehmen und seine Agentureinen besonders passenden Charakter gewählt: Im Hauptspot der Kampagne mischt ein kleiner, etwas rundlicher Junge einen Ballett-Wettbewerb auf - und beweist damit, dass er es kann.Die Rolle von Dirk Nowitzki beschränkt sich dabei auf die des Zuschauers. Doch am Ende des Spots unterstreicht er noch einmal die Botschaft der ING: Wer wagt, gewinnt. Der Basketball-Superstar, der in diesem Jahr sein Karriereende verkündet hat, steht selbst symbolisch für diese Haltung. Nowitzki ging einst als deutscher No Name in die USA und startete dort eine Traumkarriere in der NBA. Diese Geschichte wird in einem weiteren Spot der #dukannst-Kampagne erzählt (siehe unten).Die Kampagne bedeutet für die ING eine Art kommunikativer Neuanfang. Nach dem Rebranding im vergangenen Jahr lag der Fokus darauf, die Namensänderung im Markt bekannt zu machen - und dabei den Kunden zu versichern, dass sich für sie nichts ändern wird. Nun brauchte das Frankfurter Unternehmen eine neue kommunikative Klammer, die sowohl nach außen wie auch nach innen wirken kann.Mit #dukannst wolle man die Rolle unterstreichen, welche die ING als Online-Bank im Leben der Kunden einnimmt, so Niemann: "Wir glauben an das Potenzial von Menschen und dass sie selbst die besten Entscheidungen für sich treffen können. Wir wollen dabei der Begleiter sein. Manchmal braucht man natürlich auch einen kleinen Schubs, um weiter zu kommen – auch den können wir geben, in Form von Inspriration, Unterstützung und einem Banking, das so einfach ist, dass es schon fast Spaß macht."Die Botschaft begegnet dem Publikum nicht nur in TV (Regie:; Produktion:), sondern vor allem online: Auf einer Microsite macht die ING ihre Haltung deutlich und zeigt Beispiele für #dukannst aus dem eigenen Unternehmen. Und natürlich spielt das Unternehmen das Empowerment-Thema stark in den sozialen Netzwerken. Verantwortliche Mediaagentur istDie Anmutung der Kampagne unterscheidet sich trotz einer erneuerten Botschaft nicht wirklich von früheren Auftritten. Dennoch gebe es Unterschiede, erklärt, Creative Director bei Huth + Wenzel: "Der Look & Feel der Kampagne ist in allererster Linie authentisch. Das war die ING in TV-Spots zwar schon immer, aber jetzt zieht sich unser Konzept durch alle Kanäle – von TV über die Kampagnen-Motive auf der Website und in Print, bis hin zu den Social Media Assets." ire