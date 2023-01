Unter dem Claim "Hier ist meine Zukunft" und gebündelt mit dem Hashtag #madeformore vermitteln Mitarbeitende des Pharmakonzerns ihre persönliche Motivation und Identifikation mit ihrer Arbeit. Auf der Suche nach neuen Kollegen und Kolleginnen liegt der Fokus in den Kampagnen-Motiven auf gesellschaftlichen Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und Empowerment verknüpft mit der medizinischen Pionierarbeit des Konzerns.



© AstraZeneca

"#madeformore bringt es auf den Punkt. Wir haben eine der besten innovativen Pipelines der Branche und ein engagiertes Team. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist für uns ebenso wichtig. So setzen wir uns gleichermaßen für Vielfalt und Inklusion ein und sind führend bei der digitalen Innovation im Gesundheitswesen sowie mit unserer ‚Ambition Zero Carbon‘ beim Klimaschutz", so Geschäftsführerin von AstraZeneca Deutschland"Das Engagement und die Nachfragen unserer Mitarbeitenden bei Themen wie Diversität und Inklusion oder Nachhaltigkeit sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Gleiches gilt im Recruitment. Das zeigt, dass es um mehr als um die klassische Karriereleiter geht. Und genau da bewegt AstraZeneca enorm viel. Das möchten wir auch potenziellen Bewerber:innen transparent machen", ergänzt, Director Human Resources beiDafür werden in insgesamt sechs Kampagnenmotiven unterschiedliche Situationen des Joballtags mit jeweils einer persönlichen Aussage des Mitarbeitenden dargestellt. Ob im digitalen Meeting, auf dem Indoor-Cycle oder im Außendienst an der Elektro-Ladesäule, alle Szenen wurden in Räumlichkeiten oder im Umfeld des AstraZeneca Headquarters in Hamburg fotografiert.