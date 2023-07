Die BVG setzt ihre Plakatkampagne fort und macht ihre Angestellten zu Werbegesichtern für Diversity

Ende 2022 starteten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine Arbeitgeberkampagne, die ganz im Zeichen der Vielfalt steht. Im neuen Kampagnen-Flight werden echte Mitarbeitende nicht etwa am Arbeitsplatz, sondern bei privaten Aktivitäten gezeigt.

Drei rein textliche Motive bildeten im Dezember vergangenen Jahres den Auftakt der Recruiting-Kampagne, mit der sich die BVG als moderner Arbeitgeber positionieren will und ihr multikulturelles Team hervorhebt. Nun folgt Phase zwei der Kreation von der Berliner Leadagentur Die Botschaft. Auf den aktuellen Plakaten bleibt die prägnante Text-Mechanik des ersten Flights erhalten, wird diesmal aber durch Bilder von echten BVG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ergänzt. Der Clou: Sie sind nicht an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz zu sehen, sondern beispielsweise beim Mittagessen, auf einer Bootstour, beim gemeinsamen Workout oder beim Flohmarktbummel.

Ziel der auf Authentizität ausgerichteten Bilder ist es, zu zeigen, dass die BVG neben spannenden Jobs auch mit einer offenen und vielfältige Belegschaft aufwarten kann, in der alle Kulturen und Lifestyles willkommen sind. Die neuen Motive der Arbeitgeberkampagne sind ab Juli OOH im ganzen Berliner Stadtgebiet und an allen digitalen Touchpoints der BVG zu sehen. Demnächst dürften weitere Werbemaßnahmen folgen, denn bereits zum Kampagnenstart hatte Die Botschaft für 2023 auch einen Film angekündigt."Das Besondere an der Kampagne ist, dass wir zum ersten Mal Mitarbeitende nicht im Bus, vor der Tram oder in der U-Bahn zeigen, sondern in für Berlin typischen Situationen. Klar ist der Job wichtig, aber wir sehen vor allem die Menschen dahinter. Wir haben und wünschen uns bei der BVG eine große Vielfalt an Mitarbeitenden, die für die Hauptstadt gemeinsam etwas bewegen wollen", sagt Maja Weihgold, Leiterin BVG-Unternehmenskommunikation.Klaus Rehm, Partner/GF Markenstrategie & Beratung bei Die Botschaft, ergänzt: "Die Weiterentwicklung der Kampagne stellt die Menschen in ihren ganz persönlichen Lebenswelten in den Mittelpunkt. Und das ist die große Stärke der BVG als Arbeitgeberin: die Offenheit unterschiedlichste Menschen im Ziel zu vereinen, die Mobilitätswende in Berlin voranzutreiben."