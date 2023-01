© Deutsche Bahn Bauingenieurin der Bahn in der neuen Employer-Branding-Kampagne

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr mehr als 25.000 neue Mitarbeitende einstellen. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, startet der Konzern am Montag eine großflächige Employer-Branding-Kampagne. Dabei setzt die Bahn auf einen neuen Ansatz. "Was ist dir wichtig?" lautet der neue Claim, mit dem das Unternehmen stärker als früher auf die Wünsche der Bewerbenden eingehen will. Damit verkehrt sich das Einstellungsprinzip. Früher wollte ein Unternehmen von seinen Bewerbenden wissen, was diese ihm bieten können. Heute ist es andersherum: Das Unternehmen muss für sich werben.