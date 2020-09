© Fotolia Top-Absolventen sind bei der Wahl ihres Arbeitgebers besonders wählerisch

Die großen deutschen Industrie- und Autokonzerne sowie internationale Tech-Unternehmen haben in den Rankings der beliebtesten Arbeitgeber von Absolventen regelmäßig die Nase vorne. Das ist auch in einem neuen Arbeitgeber-Ranking von Candidate Select (Case), einem Anbieter für den Vergleich von Bildungsabschlüssen in Deutschland nicht anders. Case hat zusätzlich die Vorlieben der Top-Absolventen untersucht - mit teilweise überraschenden Ergebnissen.