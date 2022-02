Die Befragung ist Teil des Reports "11 Kundenerwartungen an Markenerlebnisse", in dem Emplifi untersucht hat, was Konsumierende im direkten Kontakt mit Marken erwarten, welche Kommunikationskanäle sie dabei bevorzugen und wie wichtig CX für die Markentreue ist. Das Kernergebnis: 86 Prozent der Menschen kehren einer Marke bereits wieder den Rücken, wenn sie im Kontakt mit ihr nur zwei schlechte Erfahrungen gemacht haben. 63 Prozent haben eine Marke sogar nach nur einem nicht zufriedenstellenden Kontakt schon wieder satt.





Die Erkenntnis dieser Zahlen laut den Studienmachern: Marken, die es versäumen, CX-Initiativen zu priorisieren, setzen Markentreue und Umsatzsteigerungen aufs Spiel. "Es gibt derzeit eine große Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Verbraucher und dem, was Marken in Bezug auf ihre CX-Bemühungen leisten", so Shellie Vornhagen, CXO von Emplifi. "Die Verbraucher haben zu viele Optionen, um nach einer schlechten Kundenerfahrung einer Marke treu zu bleiben. Wenn keine außergewöhnliche CX geboten wird, werden sich Kunden an Konkurrenten wenden, egal wie loyal sie früher einmal waren." „Die Verbraucher haben zu viele Optionen, um nach einer schlechten Kundenerfahrung einer Marke treu zu bleiben.“ Shellie Vornhagen, Emplifi Teilen



"Die Realität ist, dass die Menschen eine außergewöhnliche Customer Experience wollen, egal wo sie sich befinden", sagt Vornhagen weiter. "Die gute Nachricht ist, dass die benötigte Technologie, um die Lücke in der Kundenerfahrung während der gesamten Customer Journey zu schließen, bereits verfügbar ist." tt Die Erkenntnis dieser Zahlen laut den Studienmachern: Marken, die es versäumen, CX-Initiativen zu priorisieren, setzen Markentreue und Umsatzsteigerungen aufs Spiel. "Es gibt derzeit eine große Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Verbraucher und dem, was Marken in Bezug auf ihre CX-Bemühungen leisten", so, CXO von Emplifi. "Die Verbraucher haben zu viele Optionen, um nach einer schlechten Kundenerfahrung einer Marke treu zu bleiben. Wenn keine außergewöhnliche CX geboten wird, werden sich Kunden an Konkurrenten wenden, egal wie loyal sie früher einmal waren."Ein Aspekt, der bei der Customer Experience für die Wahrnehmung einer Marke besonders wichtig ist, sind die Reaktionen im Kundenservice: So erwarten 52 Prozent der Befragten, dass Marken auf Kundendienstanfragen über digitale Kanäle innerhalb einer Stunde reagieren. 22 Prozent bevorzugen bei der Kontaktaufnahme soziale Netzwerke, 19 Prozent E-Mail und 16 Prozent einen Website-Chat. Insgesamt sind stolze 60 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer aus den USA und UK dazu bereit, einen höheren Preis für die Produkte einer Marke zu zahlen, wenn sie dafür hervorragenden Kundenservice bekommen."Die Realität ist, dass die Menschen eine außergewöhnliche Customer Experience wollen, egal wo sie sich befinden", sagt Vornhagen weiter. "Die gute Nachricht ist, dass die benötigte Technologie, um die Lücke in der Kundenerfahrung während der gesamten Customer Journey zu schließen, bereits verfügbar ist." tt