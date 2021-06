© Volkswagen

Volkswagen gehört zu den großen Sponsoren der Uefa und damit der aktuellen Fußball-Europameisterschaft. Wie viele andere Unternehmen auch, will es sich der Wolfsburger Autobauer in diesen Tagen nicht nehmen lassen, sein Bekenntnis zu Diversität und Inklusion in Regenbogenfarben kundzutun – erst recht nach der Posse um die Beleuchtung des Münchner Olympiastadions vor dem Spiel Deutschland gegen Ungarn am vergangenen Mittwoch.