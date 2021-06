© Lieferando/Thomas Abrahams Lieferando testet die In-Stadium-Delivery

Dass zu den Spielen bei der Fußball-Europameisterschaft Zuschauer in den Stadien zugelassen sind, ermöglicht EM-Sponsor Lieferando eine Offline-Aktivierung der besonderen Art. Während der in München ausgetragenen Spiele testet der Essens-Bringdienst die Belieferung von Fans in der Arena.