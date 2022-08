So viel Innovationskraft steckt in der Gaming-Branche

© imago images / Panthermedia Die Coronazeit hat der Gaming-Branche großen Zulauf gebracht

E-Sports ist einer der großen Wachstumsmärkte der Marketingbranche. Das weckt auch das Interesse der Wissenschaft. Anlässlich der weltweit größten Computer- und Videospielemesse Gamescom, die am 23. August in Köln startet, hat die Frankfurt University of Applied Sciences untersucht, welche Rolle die Gaming-Branche als Innovationstreiber spielt und welche Monetarisierungen es gibt.