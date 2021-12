© Tesla Bis Ende November verkaufte Tesla hierzulande in diesem Jahr über 33.000 Fahrzeuge

Die Deutschen sind beim Kauf von Elektroautos nach wie vor sehr kritisch. Neben der fehlenden Infrastruktur macht ihnen vor allem der hohe Anschaffungspreis zu schaffen. Das sind zwei Ergebnisse aus der jüngsten Studie von YouGov in Kooperation mit dem Center of Automotive Management (CAM) zu Elektromobilität. Die beiden Partner haben in ihrem Electric Car Market & Innovation Report 2021 unter anderem die Einstellungen der Menschen in Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien zu E-Autos untersucht.