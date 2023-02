© IMAGO / USA Today Network Der 57. Super Bowl findet am 12. Februar in Glendale, Arizona statt

Mehr Werbung für Alkohol, weniger für Autos, ein neuer Halftime-Sponsor und eine Menge Celebrities für die Gen Z: Beim 57. Super Bowl, der am 12. Februar mit dem Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs in Glendale, Arizona steigt, ist einiges anders als in den Jahren zuvor. Das sind die wichtigsten Trends beim "Big Game" 2023.