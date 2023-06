Pixabay/StockSnap

Auch für ein Eis sitzt das Geld nicht mehr so locker

Am Mittwoch war Sommeranfang. Das bedeutet eigentlich: Schwimmen gehen, Eis essen, in den Urlaub oder zu einem Festival fahren. Doch angesichts der hohen Inflation sitzt das Geld nicht mehr so locker wie früher. Appinio hat untersucht, wo die Deutschen im Sommer den Rotstift ansetzen.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Mehrheit der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher schnallen den Gürtel enger. Viele verzichten nicht nur