Das Kettenkarussell dreht sich wieder bei Peugeot. Die Stellantis-Tochter greift beim Launch des Peugeot 308 SW erneut auf das aufmerksamkeitsstarke Motiv zurück, das bereits bei der Premiere des 308er als Hingucker gedient hatte. Die Kompaktlimousine ist das erste Modell, welches das neue Markengesicht trägt.

Peugeot 308 SW

© Peugeot

Peugeot launcht den Peugeot 308 SW mit einer crossmedialen Kampagne

Jetzt rollt am 11. Juni der Kombi in den Handel, eine Variante, die bei anderen Herstellern durchaus als Auslaufmodell gesehen wird. Die Franzosen sehen das als Chance und weiten so das Modellportfolio im härtesten Segment der Branche aus. Die Kampagne soll wieder französische Leichtigkeit verbreiten und gleichzeitig unter anderem das neue i-Cockpit mit dem intuitiven und vernetzten Infotainmentsystem promoten. Wie die Limousine wird der Kombi mit Diesel- und Benzinmotor sowie als Hybrid zu haben sein.Den Tag der Markteinführung feiert der französische Löwe als ein "Rendez-vous mit der Zukunft". Will heißen: Wer vorbeikommt, kann das Modell ausführlich testen und von Launchangeboten profitieren.