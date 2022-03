In dem Beitrag, der auf Facebook, Instagram und LinkedIn erschienen ist, zeigt man sich "fassungslos" angesichts der Ereignisse in der Ukraine. "Doch eins ist klar: Wir wollen helfen. Und das sofort und unbürokratisch", heißt es in dem Text, der mit dem Hashtag #StandWithUkraine schließt.





Darin teilt Edeka mit, welche Maßnahmen der Händler-Verbund bereits für die Ukraine in die Wege geleitet hat. So habe man etwa 360 Tonnen an benötigten Produkten wie Konserven, Brot, Trinkwasser, Babynahrung und Hygieneartikel auf den Weg nach Polen an die ukrainische Grenze gebracht. Zudem hätten viele Edeka-Händler selbst die Initiative ergriffen und eigene Hilfsaktionen gestartet. Nicht zuletzt mit der hauseigenen Edeka Stiftung wollen die Hamburger über ein Spendenkonto finanzielle Unterstützung einsammeln.



Auf die Kritik an dem Post aus der vergangenen Woche geht Edeka in dem aktuellen Beitrag nicht ein. Viele Nutzerinnen und Nutzer hatten Edeka damals vorgehalten, aus dem Motiv mit der Headline "Freiheit ist ein Lebensmittel" Kapital für die eigene Marke schlagen zu wollen. Auch, dass das Unternehmen seinerzeit noch keine konkreten Hilfsmaßnahmen für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine ankündigte, kam nicht gut an.

