Mazda

Der Mazda CX-60 soll der Marke die Tür ins Premiumsegment öffnen

Eine Marke will nach oben: Bei Mazda laufen alle Anstrengungen darauf hinaus, sich ins Premium-Segment zu strecken. Flaggschiff-Funktion hat dabei das Modell CX-60, das 2022 als Plug-in-Hybrid auf den Markt kam. Mit hochwertigem Design, japanischer Handwerkskunst und avancierter Technologie will Mazda so auch für anspruchsvollere Kunden attraktiv werden.

"Wir sprechen mit dem Mazda CX-60 eine neue, Premium-orientierte Zielgruppe an", erklärt Daniel Voß, Teamleiter Consumer Engagement & L