Der Werbemotor gerät ins Stottern

Das Werbejahr 2022 war so verheißungsvoll gestartet. Plus 15,6 Prozent im Januar, plus 10,3 Prozent im Februar - so hätte es weitergehen können. Doch dann kam der 24. Februar mit der russischen Invasion der Ukraine. Die aktuellen Nielsen-Zahlen legen nahe, dass der Angriffskrieg Putins auch den hiesigen Werbemarkt belastet - und zwar schwer.