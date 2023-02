So verändert das Metaverse den Handel

Einblick in digitale Welten

IMAGO / GHDMedia Metaverse

Das Metaverse scheint auch im neuen Jahr so greifbar wie ein Stück Seife unter der Dusche. Wichtiger sind 2023 die Technologien hinter dem Hype-Begriff. So lautet jedenfalls die Prognose von Marilyn Repp. Sie erklärt, welche Entwicklungen Entscheider in der Branche im Auge haben sollten.