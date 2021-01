Ein Schnäppchen ist es nicht gerade, das Nokia 8110, das seit Ende Dezember auf Ebay Kleinanzeigen angeboten wird. Satte 5700 Euro ruft der Verkäufer, ein in Hamburg wohnhafter Herr namens Ernst, für seinen 24 Jahre alten Prügel auf. Gut, das Teil ist "bekannt aus Funk und Fernsehen", wie er in seinerschreibt. Doch warum in aller Welt sollte jemand eine solch astronomische Summe für ein uraltes Handy auf den Tisch legen? Heute ist das Unvorstellbare passiert - Ernst hat sein Nokia-Gerät aus dem Jahr 1996 tatsächlich losgeschlagen. Der Käufer ist kein verrückter Sammler, sondern ein großer Telekommunikationskonzern - mit einer ganz speziellen Mission.