© IMAGO / ZUMA Wire Elon Musks Auftreten als Twitter-Chef schadet offenbar Tesla

Elon Musk gilt als Vorzeigeunternehmer par excellence. Über die von ihm mitgegründete Plattform Paypal wickeln 277 Millionen Nutzer in über 200 Märkten ihre Zahlungen ab. Als Leiter von SpaceX schickt er inzwischen Menschen mit Raketen ins Weltall, und als CEO von Tesla hat er die Automobilindustrie beim Thema Elektromobilität vorgeführt. Ob sich Musk aber mit der 44 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme von Twitter einen Gefallen getan hat, ist fraglich. Nicht nur, dass Twitter seitdem neben einem Großteil der Belegschaft auch viele Werbekunden verloren und damit an Umsatz und Wert eingebüßt hat. Auch Tesla verliert aufgrund der teils waghalsigen Manöver Musks als Twitter-Chef an Ansehen, wie aktuelle Daten des Marktforschers Puls belegen.