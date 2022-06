© Porta Porta umgarnt Hunde - und ihre Halter

Wenn es um die Erfindung und Benennung neuer Werbe- und Käuferzielgruppen geht, dann haben Werbungtreibende und Agenturen in der Vergangenheit ohne Frage bereits einen erstaunlichen Einfallsreichtum bewiesen: Von den DINKs (Double income no kids) über die gesundheits- und nachhaltigkeitsbegeisterten LOHAS bis hin zu den SOHOs (Small Office, Home Office) war schon alles dabei. Porta zeigt jetzt, dass es auch viel einfacher geht - und vor allem ohne komplizierte Akronyme. In seiner neuen Kampagne spricht der Möbelhändler eine Zielgruppe an, die bislang - aus Sicht des Unternehmens völlig zu unrecht - komplett vergessen wurde: Hunde! Und natürlich alles, was an diesen so dran hängt.