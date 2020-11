© John Lewis & Partners John Lewis und Waitrose spenden zu Weihnachten 2020 ein bisschen Liebe für alle

Keine andere Weihnachtskampagne wird alljährlich mit so viel Spannung erwartet wie jene der britischen Handelskette John Lewis & Partners. Das ist auch im Corona-Jahr 2020 nicht anders. Im Gegensatz zu den meisten Vorjahren, in denen das Unternehmen zusammen mit Stammagentur Adam & Eve/DDB ikonische Werbefiguren wie Monty den Pinguin, Buster den Boxer oder Moz das Monster erschuf, rückt John Lewis zusammen mit Partner Waitrose in Zeiten der Krise die Menschen in den Fokus der Kampagne. Das Motto: "Give A Little Love".