Mit der Youtube-Serie "Ehrenpflegas" will das Bundesfamilienministerium junge Menschen für Pflegeberufe begeistern und deren Image dringend aufbessern. In den fünf Episoden zeigt das BMFSFJ zusammen mit Zum goldenen Hirschen und den Machern von Kino- und Serienhits wie "Fack ju Göhte" und "Jerks" coole Auszubildende und reichlich Jugendsprache. Doch bildet das ungewöhnliche Branded-Entertainment-Format wirklich die harte Realität in der Pflege ab? Viele glauben das nicht - weswegen "Ehrenpflegas" jetzt in die Kritik gerät.