Dabei dürfte es dem 54-Jährigen nützen, dass er das Unternehmen und die Marke gut kennt. Seit 1992 arbeitet er in verschiedenen internationalen Vertriebs- und Marketingpositionen für den Konzern. Unter anderem war er Managing Director Renault Nissan in der Schweiz. In Deutschland setzte er als Marketing Director Akzente. 2011 stieg er zum Vice President Sales & Marketing für die Region Russland und Eurasien auf. 2015 ging es dann nach Brasilien als CEO für die dortige Renault-Landesorganisation. Für die Marke ist das südamerikanische Land nach Frankreich und noch vor Deutschland der zweitwichtigste Markt.2021 erfolgte die Ernennung zum Senior Vice President Sales & Operations für die Marke Renault. In dieser Eigenschaft war er verantwortlich für die Umsetzung des Strategieplans Renaulution auf globaler Ebene und die Transformation des Geschäftsmodells der Marke. Im Mai 2022 folgte die nächste Karrierestufe mit der Ernennung zum Chief Operating Officer bei Renault. In seiner Funktion berichtet er an, CEO der Renault Group.