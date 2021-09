"Wir freuen uns, mit Arne einen so brillanten und international erfahrenen Kollegen an Bord begrüßen zu dürfen", sagt, Gründer und Geschäftsführer von Statista. "Wir haben mit Statista in den nächsten Jahren einiges vor, und Arne bringt genau die richtige Kombination aus Expertise und Leidenschaft mit, um unsere ambitionierten Wachstumsziele aktiv mitzugestalten. Mit Arnes Verstärkung sind wir uns sicher, unser Ziel, bis Ende 2025 250 Millionen Euro Umsatz zu generieren, zu erreichen."Wolter war bis zu seinem Ausstieg im Frühjahr mehr als 20 Jahre lang bei Bertelsmann und Gruner + Jahr in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen. Zuletzt hatte er die Rolle des Chief Digital Officers bekleidet. Sein Abschied von dem Hamburger Verlag, der bei der Mediengruppe RTL Deutschland integriert wird, wurde gleichzeitig mit dem Wechsel auf dem CEO-Posten von Julia Jäkel zu Stephan Schäfer verkündet Auf LinkedIn berichtet Wolter, 2015 das erste Mal mit Schwandt gesprochen zu haben - seinerzeit habe man über eine Partnerschaft oder gar über eine Übernahme von Statista verhandelt. Daraus wurde nichts, weil sich Schwandt bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer anderen Partei befunden habe, so Wolter. Tatsächlich wurde Statista Ende desselben Jahres an Ströer verkauft. Wolter und Schwandt seien aber stets in Kontakt geblieben. "Als er mich anrief und fragte, ob ich in Betracht ziehen würde, bei Statista mitzumachen, sagte ich sofort zu." In der offiziellen Pressemeldung von Statista wird Wolter mit folgenden Worten zitiert: "Meine neue Rolle ermöglicht es mir, ein Teil des rasanten Wachstums von Statista zu sein. Ich bin zutiefst beeindruckt, was mein neues Team geleistet hat und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit! Ich werde, sobald es wieder möglich ist, bei allen Büros weltweit vorbeischauen, um meine neuen Kolleg:innen persönlich kennenlernen zu können." ire