© VillaCircle Steffen Schumann

Steffen Schumann wechselt aus der Agenturszene in die Start-up-Branche: Der erfahrene Manager (BBDO, Jung von Matt, Antoni) heuert als CMO bei dem Düsseldorfer Unternehmen VillaCircle an. Dieses gibt Menschen die Möglichkeit, Anteile an Luxus-Ferienimmobilien zu erwerben - mit dem Konzept will sich VillaCircle dezidiert von dem berüchtigten Timesharing abgrenzen.