Vor einem Jahr noch herrschte eitel Sonnenschein: Das Vertrauen der Deutschen in Regierung, Unternehmen, Medien und NGOs war laut Edelman Trust Barometer anders als in vielen anderen Märkten. Dennoch warnte damals Christiane Schulz vor einer "Vertrauensblase", die zu platzen drohe. Heute kann man konstatieren: Die Deutschlandchefin von Edelman hat Recht behalten. Die Vertrauenswerte befinden sich im Sturzflug - auch wenn sich nach dem Regierungswechsel gerade ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont abzeichnet.