In der Corona-Pandemie vertrauen die Konsumenten den Marken mehr als der Politik

© Penny Penny hat dieses Jahr laut Edelman-CEO Christiane Schulz kommunikativ vieles richtig gemacht und gut auf die Corona-bedingten veränderten Ansprüche der Verbraucher reagiert

Lass das mal die Marken machen: In der Corona-Pandemie vertrauen die Verbraucher Unternehmen eher als der Politik. Das ist eines der überraschenden Ergebnisse des Edelman Trust Barometers. In der Sonderauswertung "Marken inmitten der Krise" geben 55 Prozent der weltweit Befragten an, dass Marken aktuell eher dazu beitragen können, soziale Probleme zu lösen als die Regierung.