Die Sorge um den Klimawandel wächst, die Kritik an der Regierung auch

© IMAGO / VWPics Die Eisberge in Alaska schmelzen durch den Klimawandel in Rekordzeit, die Folgen bekommen wir alle zu spüren

Es ist und bleibt das größte Thema unserer Zeit: Der Klimawandel rückt zwar regelmäßig in den Hintergrund, wenn andere akute Krisen auftreten, doch seine Bedrohlichkeit bleibt allgegenwärtig. Entsprechend groß sind die Sorgen der meisten Menschen beim Gedanken an ihre eigene Zukunft und die ihrer Angehörigen auf unserem Planeten. Dem jüngst veröffentlichten Edelman Trust Barometer zufolge sinkt auch das Vertrauen in die wichtigsten Entscheidungsträger, die Katastrophe noch eindämmen zu können.