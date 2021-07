© Edeka In der neuen TV-Kampagne setzt die Sortimentsvielfalt Heiner Lauterbach unter Stress

Einkaufen kann für Prominente stressig sein, da sie immer von Fans entdeckt werden. Doch Heiner Lauterbach muss in dem neuen Edeka-Spot feststellen, dass der wahre Stressfaktor sein Begleiter Uwe Ochsenknecht ist. Denn in dem von Jung von Matt kreierten Spot "Heiner hat’s eilig" verliert sich Ochsenknecht so sehr in der Vielfalt des Edeka-Sortiments, dass sich Lauterbach der Öffentlichkeit ausgeliefert fühlt. Bis es dann am Ende doch noch das perfekte Produkt für sich selbst entdeckt.