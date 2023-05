Petr Bonek/Shutterstock

Süßware: Der Handel hält Werbeverbote für "gerechtfertigt", fordert aber Klarheit.

Aldi, Lidl, Edeka, Rewe & Co. positionieren sich zum geplanten Verbot von an Kinder gerichteter Werbung für Lebensmittel mit hohem Salz-, Zucker- und Fettgehalt. Das Ernährungsministerium kündigt eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs an.

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) kritisiert in einem Positionspapier den Gesetzentwurf von Bundesernährungsminister Cem