© IMAGO / Ikon Images Die Digitalbranche leidet hierzulande offenbar weniger unter dem Ukraine-Krieg, als von manchen befürchtet

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wirkt sich auf viele Wirtschaftszweige in erheblichem Maße negativ aus. Der europäische Verband der Internetwirtschaft Eco und die Unternehmensberatung Arthur D. Little haben in ihrem aktuellen Branchenmonitor die möglichen Folgen für die Digitalbranche in Deutschland näher untersucht. Die Ergebnisse und Prognosen zeichnen insgesamt ein erstaunlich positives Bild - wenn auch nicht für alle Branchenzweige.