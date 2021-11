Stegmann kommt von L'Oréal, wo sie in den vergangenen elf Jahren tätig war, zuletzt als General Manager Biotherm/Kiehl's/Helena Rubinstein für die Märkte Österreich und Deutschland. Zuvor arbeitete sie bei Reckitt Benckiser auf unterschiedlichen Positionen im Markenmanagement. "Eckes-Granini reizt mich vor allem wegen der starken Marken, die für eine hohe Qualität stehen und ein großes Vertrauen beim Konsumenten genießen", sagt die Managerin über ihre neue Position. "Zudem ist die optimale Mischung aus Tradition und new ways of working mit Fokus auf Innovationen und digitaler Vermarktung sehr spannend."



"Wir freuen uns, dass wir Sandra Stegmann für Eckes-Granini gewinnen konnten", sagt, Geschäftsführer von Eckes-Granini Deutschland und Vorstandsmitglied der Eckes-Granini Group. "Mit ihr haben wir eine Geschäftsleitungskollegin an Bord geholt, die neue Impulse in die Marketing Organisation von Eckes-Granini Deutschland und Hohes C international einbringt. Zusammen mit uns und den Kolleginnen und Kollegen wird sie unsere neue ONE Eckes-Granini Marketing Organisation in einem herausfordernden Marktumfeld mit vielfältigen Innovationen weiterentwickeln und damit einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum von Eckes-Granini leisten."Eckes-Granini (u.a. Granini, Die Limo, Hohes C, Frucht Tiger) hat in diesem Jahr laut Nielsen bislang rund sieben Millionen Euro brutto in Werbung investiert. Das ist ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nieder-Olmer setzten dabei fast ausschließlich auf TV, wo das Unternehmen die Brutto-Spendings um gut 120 Prozent gesteigert hat. ire