Die User wissen nicht mehr, welche Funktionen hinter der Marke Ebay liegen.

Es scheint, als habe sich Ebay zu lange darauf verlassen, einen starken Namen zu haben – so lange, dass die neue Head of Marketing, Linde Scheers, feststellen musste: Die Vorstellung der User von der Plattform ist ziemlich schwammig. Gemeinsam mit der Agentur McCann und ihrem CCO Götz Ulmer will Ebay das Bild der Marke wieder schärfen und die Vielfalt des Marktplatzes erklären.