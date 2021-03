© imago images / PhotoAlto Onlineshopping hat sich durch die Coronakrise auf breiter Front durchgesetzt

Seit über drei Monaten befindet sich Deutschland im zweiten Lockdown und angesichts der stockenden Impfungen und der sich ausbreitenden neuen Virus-Varianten ist unklar, ob und wann die angekündigten Lockerungen überhaupt kommen. Die meisten Deutschen haben sich derweil im New Normal eingerichtet, wie der aktuelle Corona Konsum Report von Ebay Ads zeigt: In den vergangenen Monaten haben es sich die Deutschen zu Hause gemütlich gemacht und sich mit allem ausgestattet, was man braucht, um den langen Corona-Winter zu überstehen.