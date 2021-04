Matthias Brestrich wird Head of Brand Partnerships in Deutschland

© M-Medienfabrik Matthias Brestrich wird Head of Brand Partnerships bei Ebay Ads

Ebay Ads schafft die neue Position des Head of Brand Partnerships in Deutschland und besetzt sie mit Matthias Brestrich. Der erfahrene Mediaexperte ist bereits seit Ende Februar in seinem neuen Job tätig und zeichnet künftig für den weiteren Auf- und Ausbau des Marken- und Agenturgeschäfts bei dem Onlinevermarkter im hiesigen Markt verantwortlich.