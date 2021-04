© Sodastream Im neuen Sodastream-Spot spielt Mark Zuckerbergs große Schwester die Hauptrolle

Sie ist Unternehmerin, Geschäftsfrau und ausgebildete Musical-Sängerin, aber eben auch Mark Zuckerbergs ältere Schwester. Und deshalb ist Randi Zuckerberg auch die perfekte Protagonistin, um in der neuen Earth-Day-Kampagne von Sodastream gegen Social-Media-Aktivisten zu lästern. Denn in der global eingesetzten Kampagne "Don't just share, care!" ruft der Wassersprudler-Hersteller dazu auf, sich nicht einfach nur in sozialen Netzwerken solidarisch zu erklären, sondern konkret Dinge im eigenen Leben zu verändern. Zum Beispiel mit der Anschaffung eines Wassersprudlers.