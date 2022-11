Earth is our Pandora

© Mercedes-Benz Mercedes-Benz setzt seine Kooperation mit Avatar fort, die 2020 auf der CES mit dem Luanch des Vison AVTR begonnen hatte. Die Luxumarke startet heute mit einer Co-Promotion-Kampagne für den neuen Film Avatar: The Way of Water von 20th Century Studios

Im Kino läuft schon seit gut 14 Tagen die Werbung für den neuen "Avatar"-Blockbuster "The Way of Water". Gestern tauchten hierzulande die ersten Online-Werbeformate auf. Ab heute promotet auch Mercedes-Benz den neuen Film, der am 12. Dezember seine Weltpremiere feiert, mit einer globalen Co-Promotion-Kampagne. „Earth is our Pandora“ ist die bisher umfangreichste Markenkooperation des Luxusautoherstellers im Kinoumfeld. Die Kreation der Kampagne stammt von Team X.