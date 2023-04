Fred & Farid

Kindsköpfe, von Künstlicher Intelligenz kreiert: Zum Earth Day am 22. April startet die Organisation Fridays for Future eine globale Kampagne mit dem Slogan "Earth is No Toy", die Regierende der G20-Staaten zum Handeln auffordert und auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam macht.

Die Organisation Fridays for Future startet zum sogenannten Earth Day am 22. April eine neue weltweite Kampagne mit dem Slogan "Earth is No Toy", um d