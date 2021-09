E wie einfach: Sprichwörtlich unglaublich

Die Out-of-Home-Motive der Kampagne:

© E wie einfach

© E wie einfach

© E wie einfach

"Ich glaub mein Schwein pfeift" oder "Mein lieber Herr Gesangsverein": Solche Sprüche kommen einem schnell über die Lippen, wenn man überascht ist. Glaubt man E wie einfach, wird die Zielgruppe genau so reagieren, wenn sie die Details des neuen FlexTarifs kennen lernt. Der bietet nämlich Unternehmensangaben zufolge 100 Prozent Ökostrom sowie eine Preisgarantie - und das ohne Vertragslaufzeit.In der Kampagne spielen E wie einfach und Leadagenturdenn auch mit den bekannten Phrasen und übersetzen sie in bunte, bewegte Bilder. Die potenziellen Kunden, die so angelockt werden sollen, sind jung und urban, teilt E wie einfach mit. Wie stark verbreitet die für die Kampagne verwendeten Sprüche, die durchaus schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, bei der Zielgruppe noch sind, lässt sich schwer sagen.Anders die Bedürfnisse der adressierten Personengruppe: Die Insights, die zu der Entwicklung des FlexTarifs geführt haben, stammen laut E wie einfach aus umfangreichen Marktforschungen, die das Unternehmen gemeinsam mit Mindfacts, September sowie Dr. Eisele & Dr. Noll durchgeführt hat."Die Kampagne 'Sprichwörtlich unglaublich' zahlt auf die Markenpositionierung von E wie einfach als digitaler Challenger ein", sagt, Bereichsleiter Marketing & Digital. "Wir stellen Bekanntes konsequent in Frage und erfinden uns immer wieder neu. In diesem Fall haben wir einen Tarif passgenau auf die Wünsche unserer Kund:innen zugeschnitten und bieten so konkrete Vorteile gegenüber dem Wettbewerb."Der Schwerpunkt der Kampagne liegt auf Out of Home und digital. In der Außenwerbung kommen drei verschiedene Motive zum Einsatz (siehe unten), zudem gibt es ein Kampagnenvideo, das in verschiedenen Längen ausgesteuert wird (Produktion:; Regie:). Hinzu kommen interaktive Mobile Ads, Standard Display Ads sowie Social Media-Aktivitäten auf Instagram, Facebook, Tik Tok und LinkedIn.Die Mediaplanung entwickelte. Weitere beteiligte Agenturen sind(technische Umsetzung der Website) und(PR). Konzept und Design der Website stammt ebenfalls von Jung von Matt/Saga. ire