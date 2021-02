© Audi Screenshot Am Dienstag präsentiert Audi am Day of Progress den neuen Leuchtturm der Marke: den Audi e-tron GT

In dieser Woche bricht Audi in eine neue Ära auf. Entsprechend hoch ist der Aufwand, den die Edelmarke für den neuen Audi e-tron GT betreibt. Seit Wochen fährt der Ingolstädter Premiumautobauer für den elektrischen Sportwagen in den sozialen Netzwerken die Spannung hoch. Am Dienstagabend folgt der Höhepunkt: die digitale Weltpremiere.