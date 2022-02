Damit gesellt sich Rewe zu Mercedes-Benz, der Telekom und dem 1. FC Köln, die ebenfalls in SK Gaming investiert haben. Außerdem vergrößert das Unternehmen seinen Fußabdruck im wachstumsstarken E-Sport, wo man eine junge und aktive Zielgruppe erreichen könne, wie es in einer Rewe-Mitteilung heißt. In diesem Umfeld wollen sich die Kölner auch als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Bislang unterstützte Rewe schon das FIFA-Team des 1. FC Köln, wo man auch als Hauptsponsor der Bundesliga-Mannschaft engagiert ist.

„Beide Partner bringen ihre jeweilige Expertise und ihr Know-how mit ein und stärken damit die deutsche Esport- und Gaming Bewegung.“ Lionel Souque, CEO Rewe Group Teilen

"Wir sind sehr stolz, mit dieser Beteiligung an einer der international erfolgreichsten und bekanntesten Marken in E-Sport unsere Zusammenarbeit mit SK-Gaming zu vertiefen und weiter auszubauen", so Rewe-Group-Chef. "E-Sport wächst national wie international sehr dynamisch und wird gerade bei jungen Menschen in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter an Attraktivität gewinnen. E-Sport besitzt deshalb ein großes Wachstumspotential. Beide Partner bringen ihre jeweilige Expertise und ihr Know-how mit ein und stärken damit die deutsche Esport- und Gaming Bewegung.""Diese richtungsweisende Beteiligung ist ein besonders spannender Meilenstein für uns als SK Gaming, zumal im 25. Jahr unseres Bestehens", ergänzt, Gründer und Geschäftsführer von SK Gaming. "Von daher freuen wir uns sehr, dass Rewe jetzt ebenfalls zu unserem Shareholderkreis gehört – neben dem 1. FC Köln, der Daimler AG und der Deutschen Telekom. SK Gaming wird als Unternehmen und als Marke enorm von der gemeinsamen Expertise, dem Netzwerk und dem Know-how seiner Anteilseigner profitieren und auch in Zukunft zum Wachstum des Esport beitragen können."Damit hat nun die komplette Top-Riege des deutschen Lebensmittel-Einzelhandels Erfahrungen im E-Sport gesammelt. Lidl hat vor Rewe bereits bei SK Gaming engagiert, Aldi hat im vergangenen Jahr eine eigene Gaming-Marke eingeführt . Und Kaufland brachte kürzlich ein eigenes E-Sports-Team an den Start . ire