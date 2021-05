engagiert sich Mercedes-Benz bei League of Legends, einem der beliebtesten Computerspiel-Titel der Welt. Am Wochenende wartet auf den Autobauer das erste Highlight der laufenden Saison: In der isländischen Hauptstadt Reykjavík wird die sechste Ausgabe der Mid-Season Invitationals (MSI) 2021 zuende gespielt. Mercedes-Benz nutzt das Event für die Aktivierung der Community.