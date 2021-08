HandofBlood & Sparkasse: Raus aus der Zockerhölle

Auch in den sozialen Netzwerken ist "Sparkassen Hänno" unterwegs, um die Community in ihrer Sprache anzusprechen

Bei der Umsetzung haben sich die Sparkasse und die beteiligten Agenturensowie, deren Co-Gründer HandofBlood ist, gegen einen klassischen Werbespot entschieden. Vielmehr hat die Gaming-Legende, die mit bürgerlichem Namen Maximilian Knabe heißt und sich alternativ auch "Hänno" nennt, ein 21 Minuten langes Video auf seinem Youtube-Kanal platziert, das als Werbung gekennzeichnet ist.In dem Film geht es um ein abgehalftertes Gamer-Duo, das auch mit 30 noch dem Traum nach dem großen E-Sports-Ruhm nachhängt - und auch ansonsten so ziemlich jedes Klischee bedient, das es da draußen über PC-Spielefans gibt. HandOfBlood in seiner Eigenschaft als "High-Elo-Berater" - Elo ist eine aus dem Schach entlehnte Kennzahl für die Spielstärke eines Gamers - soll die beiden "aus der Zockerhölle" befreien. Sowohl die Wortbeiträge der Protagonisten als auch das Voice-Over strotzen dabei vor Anspielungen auf das PC-Spiel League of Legends sowie bekannten Formulierungen aus der Gaming-Welt.So humoristisch das Thema auch aufbereitet wird: Der Witz ist hier nur Mittel zum Zweck. So dürfte es vor allem darum gehen, die relative Unerfahrenheit der Sparkasse sowie die Präsenz eines E-Sports-Sponsors aus der als etwas verstaubt geltenden Finanzszene ironisch zu brechen. Für die nötige Authentizität will das Unternehmen dabei nicht selbst sorgen, sondern setzt auf das Image von HandofBlood, der in der Szene tief verwurzelt ist und weiß, was dort gut ankommt.Der Film wurde am letzten Wochenende zum Beginn der Playoffs beim Summer Split der League of Legends European Championships (LEC) veröffentlicht. Die Sparkasse engagiert sich bei dem von dem Spieleentwickler Riot Games ausgerichteten Turnier als Sponsor. Auf HandofBloods eigenem Youtube-Kanal hat das Video seitdem über eine halbe Million Views und mehr als 80.000 positive Bewertungen erhalten. Es ist zudem auf den Social-Media-Kanälen der Sparkassen-Finanzgruppe zu sehen. Darüber hinaus wird "Sparkassen Hänno" am 2. September live auf dem Twitchkanal von HandOfBlood seine Weisheiten und Beratungsskills zum Besten geben."Schon jetzt ist diese Kampagne eines meiner Lieblingsprojekte in 2021", sagt Knabe alias HandofBlood. Auch beim Kunden zeigt man sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: "Die bisherige Kampagne rund um die Aktivierung der Partnerschaft der Sparkassen-Finanzgruppe mit der LEC und die Resonanz aus der E-Sports-Community haben gezeigt, dass unser Antritt richtig ist", sagt, Leiterin Marketing-Kommunikation beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV).So habe man schon beim Kick-Off der Partnerschaft im Frühjahr über die verschiedenen Kanäle mehr als 5 Millionen vorwiegend junge Gaming-Fans erreicht, berichtet die Sparkassen-Marketerin. Das Engagement des Unternehmens sei dabei "extrem positiv bewertet und kommentiert" worden. "Das hat uns sehr gefreut, denn wir wollen den Fans deutlich machen: die Marke Sparkasse ist ein kompetenter und verlässlicher Partner", so Lehm. "Mit HandOfBlood, haben wir dabei einen der beliebtesten deutschen Gaming-Influencer an unserer Seite." ire