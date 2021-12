Wie schon im Fußball will Rewe mit seinem E-Sports-Sponsoring die Themen Regionalität und gute Ernährung verbinden. Deswegen engagiert sich das Unternehmen als offizieller Ernährungspartner bei SK Gaming in seiner Heimat Köln. Beim dortigen Fußball-Bundesligisten ist Rewe auch Hauptsponsor. Der Startschuss für die Partnerschaft fällt zum Saisonauftakt am 14. Januar 2022. Bislang hatte Lidl als "offizieller Frischepartner" von SK Gaming fungiert

„E-Sports ist national wie international ein dynamisch wachsender digitaler Sport, der gerade bei jungen Zielgruppen in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter an Attraktivität gewinnen wird und großes Wachstumspotential besitzt." Lionel Souque, CEO Rewe Group

SK Gaming gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Marken in der hiesigen E-Sports-Szene. Die Teams treten unter anderem bei League of Legends, in der Rocket League und bei FIFA an. Rewe soll mit frischen Lebensmitteln und Ernährungsplänen Spieler und Staff insgesamt konkurrenzfähiger machen. Im Gegenzug darf sich das Unternehmen auf den Trikotärmeln der SK-Gaming-Teams präsentieren die Locations des Unternehmens in Köln und Berlin branden sowie seine digitalen Services featuren oder die Partnerschaft zum Employer Branding nutzen.Die umfassenden Pläne von Rewe erkennt man auch daran, dass in der offiziellen Mitteilung nicht Marketingleiter Clemens Bauer zitiert wird, sondern der Chef persönlich: "E-Sports ist national wie international ein dynamisch wachsender digitaler Sport, der gerade bei jungen Zielgruppen in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter an Attraktivität gewinnen wird und großes Wachstumspotential besitzt", sagt, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group. "Wir freuen uns sehr, dass wir als Kölner Unternehmen gemeinsam mit dem Kölner Unternehmen SK Gaming den nächsten Schritt im Rahmen unseres E-Sports-Engagements gehen und unsere bisher gewonnene Kompetenz im E-Sports mit diesem starken Partner weiter ausbauen können.""Als Kölner Unternehmen ist die Partnerschaft mit Rewe für uns natürlich eine absolute Herzensangelegenheit", sagt, Geschäftsführer von SK Gaming. "Wir freuen uns daher ganz besonders, in Zukunft gemeinsame Wege zu gehen und auf einen regional wie national starken Partner mit viel Erfahrung im Ernährungsbereich zurückgreifen zu können – den nicht zuletzt auch die Liebe zum 1. FC Köln verbindet."