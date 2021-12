© Freaks 4U Gaming Engelbert Strauss steigt in den E-Sport ein

Engelbert Strauss erweitert sein Sponsoring-Portfolio um E-Sports: Der hessische Workwear-Hersteller erwirbt die Namensrechte an der Prime-League, der höchsten deutschen Spielklasse in der Spielkategorie League of Legends. Die Strauss Prime League startet im Januar 2022 in die kommende Saison.