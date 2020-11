Wenn Zürich spricht, hört die Fußballwelt genau zu. Das war auch Mitte Oktober der Fall – nur ging es nicht um klassischen Rasensport. Der in der Schweiz ansässige Weltfußballverband FIFA hatte seinerzeit angekündigt, seine E-Sports-Wettbewerbe neu aufzustellen und unter dem neu entwickelten Markendach FIFAe zu bündeln.



Mit dem 2004 erstmals ausgetragenen FIFAe World Cup sowie der FIFAe Nations Series und der FIFAe Club Series richtet sich der Verband eigenen Angaben zufolge an drei Zielgruppen: Spieler, Clubs und Länder. Ihnen allen wolle man eine Bühne bieten, um Höchstleistungen an der Konsole zu vollbringen, teilte die FIFA mit.