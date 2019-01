Fortuna Düsseldorf, Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC an.

Gespielt wird über die Plattform der ESL. In zwei Online-Turnieren mit maximal 128 Spielern werden die Spieler ermittelt, die dann tatsächlich bei dem Turnier in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena antreten.



Der Sieger des E-Sports-Cup erhält eine Prämie von 500 Euro, außerdem tritt er noch in einem Show-Match gegen den Profi-Gamer Mirza Jahic von SK Gaming an. Der Österreicher, der kürzlich die Anleitung "

Wir freuen uns beim Telekom Cup die reale und digitale Fußball-Bundesliga zu verbinden", sagt Hiro Kishi, Leiter Sportsponsoring der Telekom. "E-Sports erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Uns bietet das die Möglichkeit unsere überlegene Netzqualität und technologisches Know-how unter Beweis zu stellen." ire

Mit dem Mini-Turnier hat sich die Telekom bereits vor zehn Jahren eine aufmerksamkeitsstarke Marken-Plattform geschaffen. Die Erweiterung um den Bereich E-Sports ist nur folgerichtig, steigen hier doch immer mehr Fußballvereine ein. Außerdem unterhält der Telko-Riese seit dem vergangenen Sommer eine Partnerschaft mit dem League of Legends-Clan SK Gaming.Beim E-Sports-Turnier der Telekom sind alle Mannschaften spielbar, die auch beim Telekom Cup antreten, nämlichUm Chancengleichheit herzustellen, sind alle Mannschaften gleich stark. Vom Hobbyzocker zum Pro-Gamer " herausgebracht hat, wird auch Besuchern des Telekom Cups die Gelegenheit geben, sich mit ihm zu messen.