Bevestor wagt sich mit Unterstützung der ESL in den E-Sports vor

Mit der Dekabank wagt ein weiteres Unternehmen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen den Einstieg in den elektronischen Sport: Die Dekabank-Tochter Bevestor , ein Anbieter für digitale Vermögensanlage und -verwaltung, hat sich das Namensrecht an der Virtual Bundesliga (VBL) gesichert. Der Wettbewerb, der heute in seiner dritte Saison startet, wird von der Deutschen Fußball Liga ausgerichtet.