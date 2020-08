© Polestar Skandinavische Coolness: Mit dem reduzierten Auftritt seiner Spaces will Polestar progressive Kunden locken

Volvos Elektroautomarke Polestar forciert mit dem Marktstart des Polestar 2 die E-Offensive. Die Limousine im Format des Bestsellers Tesla Model 3 wird in diesen Tagen an die ersten Kunden in Europa übergeben. Am 20. August eröffnet in Düsseldorf der erste Showroom in Deutschland - mit rein digitalem Bestellprozess.